Россия планировала совершить переворот в Болгарии в 2016 году – Bellingcat

Военная разведка России разработала план осуществления государственного переворота в Болгарии в 2016 году, который удалось сорвать после превентивного ареста его участников.

Об этом заявил во время дискуссии в парламенте Болгарии исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, попытка переворота в Болгарии была запланирована на 20 апреля 2016 года. Он должен был быть осуществлен руками двух военизированных организаций, "Василий Левски" и "Шипка".

Более 700 боевиков должны были устроить беспорядки в парламенте, начать стрельбу и попытаться захватить власть. Операция якобы поддерживалась Русской православной церковью.

Попытка путча провалилась из-за превентивного ареста сотен участников военизированных формирований, из которых в Софию смогли добраться только три десятка. Задержан был и организатор операции Владимир Русев, известный под псевдонимом "Вальтер Калашников".

В 1996 году Русев фигурировал как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвасталась тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста по безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Сам Грозев рассказал об этом через заранее записанное видеообращение из-за того, что Россия недавно объявила журналиста в розыск.

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Начиная с 2014-2015 годов, как показывают исследования Bellingcat, болгарские печатные издания и телеканалы, контролируемые связанными с Россией олигархами, транслировали российский нарратив относительно происходящего в Крыму и Донбассе.

Напомним, в прошлом месяце прокуратура Софии приказала контрразведке страны начать расследование деятельности пророссийских военизированных формирований после получения информации о том, что эта организация совершила преступления против страны.