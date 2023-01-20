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Канада вже придбала для України систему NASAMS – міністр оборони США

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 18:35

За підсумками восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Остін нагадав, що кілька країн уже запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони України, згадавши про Францію, Британію та Німеччину – остання запропонувала передати батарею Patriot.

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"Нідерланди також передають ракети й пускові установки Patriot, а також забезпечать навчання на цій системі. Крім того, Канада придбала систему NASAMS та пов’язане з нею обладнання для України", – додав очільник Пентагону.

Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд 10 січня оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України. Як відомо, системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади цінним внеском в обороноздатність України.

Україна отримала перші дві системи протиповітряної оборони NASAMS від Сполучених Штатів на початку листопада 2022 року. Усього США планують передати вісім таких систем.

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Теми: КанадаСШАзброя
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