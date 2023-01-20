Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада уже приобрела для Украины систему NASAMS - министр обороны США

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 19:35

По итогам восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остин напомнил, что несколько стран уже предложили помощь в усилении противовоздушной обороны Украины, упомянув о Франции, Великобритании и Германии - последняя предложила передать батарею Patriot.

"Нидерланды также передают ракеты и пусковые установки Patriot, а также обеспечат обучение на этой системе. Кроме того, Канада приобрела систему NASAMS и связанное с ней оборудование для Украины", - добавил глава Пентагона.

Напомним, министр обороны Канады Анита Ананд 10 января объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины. Как известно, системы NASAMS имеют крайне высокий показатель эффективности, что сделает помощь Канады ценным вкладом в обороноспособность Украины.

Как известно, Украина получила первые две системы противовоздушной обороны NASAMS от Соединенных Штатов в начале ноября 2022 года. Всего США планируют передать восемь таких систем.

Темы: КанадаСШАоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты

Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

Все новости...
Канада
Министр обороны Канады посетила Ирпень: Россия ответит за свои преступления
Министр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator
В Украине погиб доброволец из Канады, который участвовал и в Евромайдане
Последние новости
09:16
Минобороны Германии имело список танков, чтобы выбрать, какие отдать Украине - Spiegel
08:56
На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА
08:27
Ликвидированы еще 600 оккупантов и десятки российской техники
07:42
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
06:59
Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW
05:58
Руководитель аппарата администрации Байдена уходит в отставку – СМИ
04:54
В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом "секретно"
03:53
Финляндия заморозила российских активов почти на €200 млн
02:47
Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину
01:58
В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты
Все новости...