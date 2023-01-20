Канада уже приобрела для Украины систему NASAMS - министр обороны США

По итогам восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остин напомнил, что несколько стран уже предложили помощь в усилении противовоздушной обороны Украины, упомянув о Франции, Великобритании и Германии - последняя предложила передать батарею Patriot.

"Нидерланды также передают ракеты и пусковые установки Patriot, а также обеспечат обучение на этой системе. Кроме того, Канада приобрела систему NASAMS и связанное с ней оборудование для Украины", - добавил глава Пентагона.

Напомним, министр обороны Канады Анита Ананд 10 января объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины. Как известно, системы NASAMS имеют крайне высокий показатель эффективности, что сделает помощь Канады ценным вкладом в обороноспособность Украины.

Как известно, Украина получила первые две системы противовоздушной обороны NASAMS от Соединенных Штатов в начале ноября 2022 года. Всего США планируют передать восемь таких систем.