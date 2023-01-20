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Зеленський про обіцяну Заходом зброю: Найголовніше – швидкість постачання

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 20:46
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим у новій підтримці України є швидке постачанння обіцяної зброї в Україну. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони".

Деталі: За словами президента, Україні загалом далося суттєво посилити "артилерійський кулак" – і гарматами, і снарядами.

Крім того, є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до арсеналу ЗСУ.

Також значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників.

Зеленський анонсував, що наступний тиждень також має принести свої "оборонні плоди".

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Президент підписав указ про нагородження 153 військовослужбовців ЗСУ.

Зокрема, він відзначив роботу бійців 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї та 110-ї механізованих бригад, 56-ї мотопіхотної бригади, 60-ї піхотної бригади та 102-ї бригади тероборони.

Теми: ЗеленськийзброяЗбройні сили
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