Зеленский об обещанном Западом оружии: Самое главное – скорость поставки

Президент Владимир Зеленский отметил, что самым главным в новой поддержке Украины является быстрая поставка обещанного оружия в Украину.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть, - это время, время поставки. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро - для нашей обороны".

Детали: По словам президента, Украине в целом далось существенно усилить "артиллерийский кулак" - и пушками, и снарядами.

Кроме того, есть хорошие результаты по бронетехнике - добавили несколько сотен боевых машин в арсенал ВСУ.

Также значительные результаты по ракетам для реактивных систем и для наших зенитчиков.

Зеленский анонсировал, что следующая неделя также должна принести свои "оборонные плоды".

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Президент подписал указ о награждении 153 военнослужащих ВСУ.

В частности, он отметил работу бойцов 30-й, 53-й, 92-й, 93-й и 110-й механизированных бригад, 56-й мотопехотной бригады, 60-й пехотной бригады и 102-й бригады теробороны.