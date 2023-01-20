Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 19:54
США визнають ПВК Вагнер транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції
Центр "Вагнера" в Росії, фото AFP via Getty Images

Наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що Міністерство фінансів США визначить "Вагнер" як транснаціональну злочинну організацію.

Реклама:

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить "Вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність", - заявив чиновник.

Оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи "Вагнера" і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "Вагнеру", з наступним меседжем: "Вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити і переслідувати тих, хто допомагає "Вагнеру", - заявив чиновник.

ВІДЕО ДНЯ

CNN дало подібне повідомлення з посиланням на координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі.

Минулого місяця Білий дім заявив, що група "Вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що свідчить про посилення ролі групи в цьому конфлікті.

21 грудня Міністерство торгівлі США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, і таким чином вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.

Теми: ВагнерсанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Вагнер
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: