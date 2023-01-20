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США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 20:54
Центр "Вагнера" в Росії, фото AFP via Getty Images

Наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що Міністерство фінансів США визначить "Вагнер" як транснаціональну злочинну організацію.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить "Вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність", - заявив чиновник.

Оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи "Вагнера" і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "Вагнеру", з наступним меседжем: "Вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити і переслідувати тих, хто допомагає "Вагнеру", - заявив чиновник.

CNN дало подібне повідомлення з посиланням на координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Білий дім заявив, що група "Вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що свідчить про посилення ролі групи в цьому конфлікті.

21 грудня Міністерство торгівлі США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, і таким чином вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.

Теми: ВагнерсанкціїСША
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