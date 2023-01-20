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США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, будут новые санкции

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 19:54
США признают ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией, будут новые санкции
Центр "Вагнера" в России, фото AFP via Getty Images

На следующей неделе Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской частной военной компании "Вагнер", которая помогает российским военным в войне в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник заявил, что Министерство финансов США определит "Вагнер" как транснациональную преступную организацию.

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"В координации с этим определением, на следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против "Вагнер" и сети ее поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе из-за его постоянной серьезной преступной деятельности", - заявил чиновник.

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией согласно указу президента США замораживает любые американские активы "Вагнера" и запрещает американцам предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

"Этими и другими действиями мы хотим обратиться к любой компании, которая рассматривает возможность оказания поддержки "Вагнеру", со следующим месседжем: "Вагнер" - это преступная организация, которая совершает широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто помогает "Вагнеру", - заявил чиновник.

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CNN дало подобное сообщение со ссылкой на координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Джона Кирби.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что группа "Вагнера" приняла партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских войск в Украине, что свидетельствует об усилении роли группы в этом конфликте.

21 декабря Министерство торговли США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Напомним, британская разведка утверждает, что частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.

Темы: ВагнерсанкцииСША
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