Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, будут новые санкции

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 20:54
Центр "Вагнера" в России, фото AFP via Getty Images

На следующей неделе Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской частной военной компании "Вагнер", которая помогает российским военным в войне в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник заявил, что Министерство финансов США определит "Вагнер" как транснациональную преступную организацию.

"В координации с этим определением, на следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против "Вагнер" и сети ее поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе из-за его постоянной серьезной преступной деятельности", - заявил чиновник.

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией согласно указу президента США замораживает любые американские активы "Вагнера" и запрещает американцам предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

"Этими и другими действиями мы хотим обратиться к любой компании, которая рассматривает возможность оказания поддержки "Вагнеру", со следующим месседжем: "Вагнер" - это преступная организация, которая совершает широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто помогает "Вагнеру", - заявил чиновник.

CNN дало подобное сообщение со ссылкой на координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Джона Кирби.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце Белый дом заявил, что группа "Вагнера" приняла партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских войск в Украине, что свидетельствует об усилении роли группы в этом конфликте.

21 декабря Министерство торговли США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Напомним, британская разведка утверждает, что частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.

Темы: ВагнерсанкцииСША
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Ложь и манипуляция": Минобороны обратится в СБУ из-за материала о закупках продовольствия

видео"Сильная, потому что единая": Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты

Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Все новости...
Вагнер
"Вагнер" зарабатывает в Африке миллионы для финансирования войны против Украины – Politico
В Сербии судятся против ЧВК "Вагнера" из-за вербовки наемников на войну в Украине
Герасимов будет пытаться нейтрализовать Пригожина – ГУР
Последние новости
10:34
В 2022 году выросло количество браков – Минюст
10:32
"Ложь и манипуляция": Минобороны обратится в СБУ из-за материала о закупках продовольствия
10:20
Секретарь СНБО Данилов: Москва желает под корень уничтожать Украину как историческое явление
10:03
Новый министр обороны Германии планирует приехать в Украину
09:49
Спикер Госдумы угрожает НАТО ядерным оружием, "которое уничтожит их страны"
09:45
Как спасти птицу зимой: советы зоозащитников
09:25
видео"Сильная, потому что единая": Зеленский обратился к украинцам в День Соборности
09:16
Минобороны Германии имело список танков, чтобы выбрать, какие отдать Украине - Spiegel
09:10
Художественное сопротивление в оккупации. Во Львове открылась выставка херсонских художников
08:56
На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин - ОГА
Все новости...