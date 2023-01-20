Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 20:35
Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot
Patriot, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет.

Про це йдеться у листі міністра оборони до парламенту, пише "Європейська правда".

"Нідерланди беруть участь у проекті співпраці з США та Німеччиною щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot, включаючи боєприпаси, навчання та запчастини для їх обслуговування. Доставка цієї системи озброєння є унікальною та складною операцією. Співпраця передбачає постачання Нідерландами двох пускових установок і низки ракет", - йдеться у листі.

Реклама:

Нідерланди також допоможуть у навчання українців для роботи з системами Patriot.

"Таким чином, Нідерланди разом із союзниками реагують на терміновий заклик президента Зеленського забезпечити протиповітряну оборону проти триваючих ракетних атак і атак безпілотників на українські міста", - йдеться у листі.

Крім того, 65 солдатів морської піхоти до квітня тренуватимуть загалом 400 українських військових. Це відбувається у Великій Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Нідерланди мають загалом три зенітні комплекси Patriot, четвертий знаходиться в резерві. Система може збивати вертольоти, пілотовані і безпілотні літальні апарати, балістичні і крилаті ракети з висоти до 20 кілометрів і на відстані до 60 кілометрів.

Система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок. 

Раніше в уряді Нідерландів заявили, що потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен також заявила, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для України, які передадуть інші союзники - так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії.

Теми: Patriotзброядопомога УкраїніНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Patriot
Німеччина розгортає систему Patriot до саміту НАТО у Вільнюсі
Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів на брехню Путіна
"Був шокований витримкою бійців": командир зенітників розповів, як збивали "Кинджали" над Києвом
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: