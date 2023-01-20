Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 21:35
Patriot, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Нідерланди поставлять в Україну дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет.

Про це йдеться у листі міністра оборони до парламенту, пише "Європейська правда".

"Нідерланди беруть участь у проекті співпраці з США та Німеччиною щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot, включаючи боєприпаси, навчання та запчастини для їх обслуговування. Доставка цієї системи озброєння є унікальною та складною операцією. Співпраця передбачає постачання Нідерландами двох пускових установок і низки ракет", - йдеться у листі.

Нідерланди також допоможуть у навчання українців для роботи з системами Patriot.

"Таким чином, Нідерланди разом із союзниками реагують на терміновий заклик президента Зеленського забезпечити протиповітряну оборону проти триваючих ракетних атак і атак безпілотників на українські міста", - йдеться у листі.

Крім того, 65 солдатів морської піхоти до квітня тренуватимуть загалом 400 українських військових. Це відбувається у Великій Британії.

Нідерланди мають загалом три зенітні комплекси Patriot, четвертий знаходиться в резерві. Система може збивати вертольоти, пілотовані і безпілотні літальні апарати, балістичні і крилаті ракети з висоти до 20 кілометрів і на відстані до 60 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок. 

Раніше в уряді Нідерландів заявили, що потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен також заявила, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для України, які передадуть інші союзники - так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії.

Теми: Patriotзброядопомога УкраїніНідерланди
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів

відео"Сильна, бо єдина": Зеленський звернувся до українців у День Соборності

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW

В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки

Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard

відеоВ Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

Усі новини...
Patriot
У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot
У Пентагоні підтвердили, що українські бійці вже вчаться стріляти з "Patriot" у США
Україна має вже три гарантованих батареї систем ППО "Patriot" – Зеленський
Останні новини
11:32
фотоНа казармі окупантів у Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ" – Андрющенко
11:28
фотоЗатримання заступника міністра: НАБУ розповіло деталі схеми з генераторами
11:06
Вартість заморожених у Фінляндії російських активів досягла майже 190 млн євро
10:50
Британська розвідка розповіла, як оцінює плани РФ з розширення армії
10:34
У 2022 році зросла кількість шлюбів – Мін'юст
10:32
"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів
10:20
Секретар РНБО Данілов: Москва бажає під корінь знищувати Україну як історичне явище
09:49
Спікер Держдуми погрожує НАТО ядерною зброєю, "яка знищить їхні країни"
09:45
Як врятувати птаха взимку: поради зоозахисників
09:25
відео"Сильна, бо єдина": Зеленський звернувся до українців у День Соборності
Усі новини...