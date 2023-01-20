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Нидерланды предоставят Украине две пусковые установки Patriot

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 21:35
Patriot, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Нидерланды поставят в Украину две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и ряд ракет.

Об этом говорится в письме министра обороны в парламент, пишет "Европейская правда".

"Нидерланды участвуют в проекте сотрудничества с США и Германией по поставкам Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, включая боеприпасы, обучение и запчасти для их обслуживания. Доставка этой системы вооружения является уникальной и сложной операцией. Сотрудничество предусматривает поставку Нидерландами двух пусковых установок и ряда ракет", - говорится в письме.

Нидерланды также помогут в обучении украинцев для работы с системами Patriot.

"Таким образом, Нидерланды вместе с союзниками реагируют на срочный призыв президента Зеленского обеспечить противовоздушную оборону против продолжающихся ракетных атак и атак беспилотников на украинские города", - говорится в письме.

Кроме того, 65 солдат морской пехоты до апреля будут тренировать в целом 400 украинских военных. Это происходит в Великобритании.

У Нидерландов есть в целом три зенитных комплекса Patriot, четвертый находится в резерве. Система может сбивать вертолеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты с высоты до 20 километров и на расстоянии до 60 километров.

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Система Patriot состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок. 

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F-16, если Киев озвучит такую просьбу.

Темы: Patriotоружиепомощь УкраинеНидерланды
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