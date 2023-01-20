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Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 21:59
Мая Санду, фото AFP via Getty Images

За словами молдовської президентки Маї Санду, в уряді на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до "більшого альянсу".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Politico.

"Зараз йде серйозна дискусія... про нашу здатність захистити себе, чи зможемо ми зробити це самі, чи повинні ми стати частиною більшого альянсу. І якщо ми, як держава, дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися через демократичний процес", – пояснила президентка Молдови.

Санду наголосила, що зміцнення Кишиневом власної оборони, всупереч твердженням Росії, не є провокаціями – зокрема й проти невизнаного "Придністров’я".

"Молдова – мирна країна. Це не Молдова розпочала війну проти своїх сусідів. Російській пропаганді вдалося переконати частину населення, що нейтралітет означає, що вам не потрібно інвестувати в оборонний сектор, що нейтралітет означає, що ви нічого не робите і не маєте можливості захистити себе, а це неправильно", – пояснила вона.

За словами Санду, Молдова залишається дуже "вразливою" до російської гібридної війні через пропаганду та дезінформацію, й відзначила, що саме завдяки "мужності й стійкості українців" її країна не постала перед військовими загрозами.

"Ми постали перед цілою низкою ризиків, але жоден з них не йде ні в яке порівняння із ситуацією в Україні і з ціною, яку платять українці", – зазначила лідерка Молдови.

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Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом, зокрема шляхом участі в миротворчих силах у частково визнаному Косово. Крім того, у грудні представник країни вперше взяв участь у грудневому засіданні НАТО в Бухаресті.

Зазначимо, що наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Теми: МолдоваНАТО
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