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Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 20:59
Президент Молдовы: ведем серьезные дискуссии относительно возможного членства в НАТО
Майя Санду, фото AFP via Getty Images

По словам молдавского президента Майи Санду, в правительстве на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Politico.

"Сейчас идет серьезная дискуссия... о нашей способности защитить себя, сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс", - пояснила президент Молдовы.

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Санду подчеркнула, что укрепление Кишиневом собственной обороны, вопреки утверждению России, не является провокациями - в том числе и против непризнанного "Приднестровья".

"Молдова - мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и не имеете возможности защитить себя, а это неправильно", - пояснила она.

По словам Санду, Молдова остается очень "уязвимой" к российской гибридной войне из-за пропаганды и дезинформации, и отметила, что именно благодаря "мужеству и стойкости украинцев" ее страна не оказалась перед военными угрозами.

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"Мы столкнулись с целым рядом рисков, но ни один из них не идет ни в какое сравнение с ситуацией в Украине и с ценой, которую платят украинцы", - отметила лидер Молдовы.

Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом, в частности путем участия в миротворческих силах в частично признанном Косово. Кроме того, в декабре представитель страны впервые принял участие в декабрьском заседании НАТО в Бухаресте.

Отметим, что сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Темы: МолдоваНАТО
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