Кияни вночі можуть почути звук вибуху через підрив криги

Близько 23:00-01:00 у ніч на суботу сапери здійснять підрив криги на річці Десна, звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському й Оболонському районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

Для вирішення цієї проблеми у ніч з 20 на 21 січня сапери здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я.

Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00.

Дослівно: "Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час. Тому без паніки! Працюватимуть наші вибухотехніки".