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Кияни вночі можуть почути звук вибуху через підрив криги

Олена РощінаП'ятниця, 20 січня 2023, 21:35

Близько 23:00-01:00 у ніч на суботу сапери здійснять підрив криги на річці Десна, звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському й Оболонському районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

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Для вирішення цієї проблеми у ніч з 20 на 21 січня сапери здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я. 

Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00.

Дослівно: "Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час. Тому без паніки! Працюватимуть наші вибухотехніки".

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Теми: вибухКиївКиївська область
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