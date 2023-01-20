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Киевляне ночью могут услышать звук взрыва из-за подрыва льда

Елена РощинаПятница, 20 января 2023, 21:35

Около 23:00-01:00 в ночь на субботу саперы осуществят подрыв льда на реке Десна, звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы

Источник: КГВА

Детали: Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовался затор, который вызвал повышение уровня воды и подтопления в прибрежных зонах.

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Для решения этой проблемы в ночь с 20 на 21 января саперы осуществят подрыв ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье. 

Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00.

Дословно: "Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники".

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Темы: взрывКиевКиевская область
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