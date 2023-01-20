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США передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 23:23
Прапор КНДР, фото AFP via Getty Iages

Сполучені Штати передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази постачань Пхеньяном зброї російській приватній військовій компанії "Вагнера", яка використовує її у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу у п’ятниці повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК "Вагнера", – нагадав він і додав, що американська сторона вже наводила конкретні випадки таких поставок.

Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки від 18 жовтня, на яких видно, "що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з Росії до Північної Кореї".

"Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого потяг повернувся до Росії", – додав він.

 

"Постачання зброї з Північної Кореї є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, тому сьогодні ми поділилися інформацією про ці порушення з групою експертів Комітету Радбезу з питань санкцій проти КНДР. Ми продовжимо говорити про ці порушення в Раді Безпеки разом із нашими союзниками й партнерами", – наголосив представник Білого дому.

Він додав, що військова допомога Пхеньяна не змінила динаміки бойових дій в Україні, але Росія прагне надалі отримувати озброєння з КНДР.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ще на початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

У грудні високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї.

КНДР заперечувала всі ці твердження.

Теми: КНДРРосіяСШАООН
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