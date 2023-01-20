Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 22:23
США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием
Флаг КНДР, фото AFP via Getty Iages

Соединенные Штаты передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании "Вагнера", которая использует его в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в пятницу сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"Мы видели, как представители власти Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ЧВК "Вагнера", - напомнил он и добавил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок.

Реклама:

Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки от 18 октября, на которых видно, "что 18 ноября пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в Северную Корею".

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", - добавил он.

 

"Поставка оружия из Северной Кореи является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому сегодня мы поделились информацией об этих нарушениях с группой экспертов Комитета Совбеза по вопросам санкций против КНДР. Мы продолжим говорить об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул представитель Белого дома.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что военная помощь Пхеньяна не изменила динамики боевых действий в Украине, но Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

Напомним, еще в начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи.

КНДР отрицала все эти утверждения.

Темы: КНДРРосcияСШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
КНДР
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Госдеп: Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: