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США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 23:23
Флаг КНДР, фото AFP via Getty Iages

Соединенные Штаты передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании "Вагнера", которая использует его в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в пятницу сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"Мы видели, как представители власти Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ЧВК "Вагнера", - напомнил он и добавил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок.

Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки от 18 октября, на которых видно, "что 18 ноября пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в Северную Корею".

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", - добавил он.

 

"Поставка оружия из Северной Кореи является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому сегодня мы поделились информацией об этих нарушениях с группой экспертов Комитета Совбеза по вопросам санкций против КНДР. Мы продолжим говорить об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что военная помощь Пхеньяна не изменила динамики боевых действий в Украине, но Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

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Напомним, еще в начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи.

КНДР отрицала все эти утверждения.

Темы: КНДРРосcияСШАООН
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