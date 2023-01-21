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В Україні загинув колишній "морський котик" зі США

"Європейська правда"Субота, 21 січня 2023, 00:49
Деніел Свіфт, фото Rolling Stone

Американські військово-морські сили й державний департамент США у п’ятницю підтвердили загибель колишнього члена військового підрозділу спеціального призначення (SEAL) Деніела Свіфта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Свіфт, який був оператором спеціальних бойових дій 1-го класу, загинув в Україні в середу. У військово-морських силах США не уточнили, як саме він опинився в зоні бойових дій.

"Ми не можемо припускати, чому колишній моряк опинився в Україні", – заявив представник ВМС США.

Відомо, що Деніел Свіфт дезертирував з армії в березні 2019 року. Після цього його позбавили знаку "морських котиків" – тризуба, вирішивши, що він не відповідає вимогам, які висуваються до службовців спецпідрозділу.

Державний департамент США в п’ятницю підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав жодних подробиць щодо її обставин.

"Ми підтримуємо зв'язок з його родиною і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей складний час нам більше нічого додати", – зазначив представник відомства журналістам.

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Як зазначає CNN, Деніел Свіфт вступив до лав ВМС у 2005 році, а в 2006 році завершив підготовку за програмою для "морських котиків". За час служби в армії він отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані.

З біографії Свіфта випливає, що з початку 2014 року до кінця 2015 року він узяв перерву у службі. Останнім місцем його служби був підрозділ спеціальних бойових дій на Західному узбережжі.

Теми: війнаСШАЗбройні сили
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