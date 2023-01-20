Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні загинув колишній "морський котик" зі США

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 23:49
В Україні загинув колишній морський котик зі США
Деніел Свіфт, фото Rolling Stone

Американські військово-морські сили й державний департамент США у п’ятницю підтвердили загибель колишнього члена військового підрозділу спеціального призначення (SEAL) Деніела Свіфта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Свіфт, який був оператором спеціальних бойових дій 1-го класу, загинув в Україні в середу. У військово-морських силах США не уточнили, як саме він опинився в зоні бойових дій.

Реклама:

"Ми не можемо припускати, чому колишній моряк опинився в Україні", – заявив представник ВМС США.

Відомо, що Деніел Свіфт дезертирував з армії в березні 2019 року. Після цього його позбавили знаку "морських котиків" – тризуба, вирішивши, що він не відповідає вимогам, які висуваються до службовців спецпідрозділу.

Державний департамент США в п’ятницю підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав жодних подробиць щодо її обставин.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми підтримуємо зв'язок з його родиною і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей складний час нам більше нічого додати", – зазначив представник відомства журналістам.

Як зазначає CNN, Деніел Свіфт вступив до лав ВМС у 2005 році, а в 2006 році завершив підготовку за програмою для "морських котиків". За час служби в армії він отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані.

З біографії Свіфта випливає, що з початку 2014 року до кінця 2015 року він узяв перерву у службі. Останнім місцем його служби був підрозділ спеціальних бойових дій на Західному узбережжі.

Теми: війнаСШАЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: