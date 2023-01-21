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В Украине погиб бывший "морской котик" из США

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 00:49
Дэниел Свифт, фото Rolling Stone

Американские военно-морские силы и государственный департамент США в пятницу подтвердили гибель бывшего члена военного подразделения специального назначения (SEAL) Дэниела Свифта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Свифт, который был оператором специальных боевых действий 1-го класса, погиб в Украине в среду. В военно-морских силах США не уточнили, как именно он оказался в зоне боевых действий.

"Мы не можем предполагать, почему бывший моряк оказался в Украине", - заявил представитель ВМС США.

Известно, что Дэниел Свифт дезертировал из армии в марте 2019 года. После этого его лишили знака "морских котиков" - трезубца, решив, что он не соответствует требованиям, которые выдвигаются к служащим спецподразделения.

Государственный департамент США в пятницу подтвердил недавнюю гибель гражданина США, который воевал в Украине, но не предоставил никаких подробностей относительно ее обстоятельств.

"Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это сложное время нам больше нечего добавить", - отметил представитель ведомства журналистам.

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Как отмечает CNN, Дэниел Свифт вступил в ряды ВМС в 2005 году, а в 2006 году завершил подготовку по программе для "морских котиков". За время службы в армии он получил награды и отличия за службу в Ираке и Афганистане.

Из биографии Свифта следует, что с начала 2014 года до конца 2015 года он взял перерыв в службе. Последним местом его службы было подразделение специальных боевых действий на Западном побережье.

Темы: войнаСШАВооруженные силы
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