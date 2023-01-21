Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США

Прокуратура США в пятницу объявила обвинения 51-летнему Владиславу Осипову - гражданину России и Швейцарии - и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу за помощь в уклонении от санкций российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщило министерство юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, несмотря на введенные против Вексельберга еще в апреле 2018 года санкции США, Осипов и Мастерс помогали скрыть причастность олигарха к владению суперъяхтой Tango - 77-метровой яхты стоимостью 90 миллионов долларов.

Утверждается, что Осипов выполнял функции менеджера по управлению имуществом Tango и разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности российского олигарха на яхту.

В свою очередь Мастерс руководил расположенной в испанской Майорке компанией, которая якобы взяла на себя управление яхтой после того, как Вексельберг попал под санкции США.

Американская прокуратура утверждает, что Мастерс разработал схему использования фальшивого названия яхты Fanta, чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге шли в пользу Tango и Вексельберга. В результате американские финансовые учреждения позволили перевести сотни тысяч долларов в пользу Tango.

Обвиняемые также способствовали тому, что работники Tango продолжали вести бизнес с американскими компаниями вопреки санкционному режиму. Речь шла как об обслуживании яхты, так и об обеспечении атрибутов роскоши - в частности спутникового телевидения и интернет-связи.

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По запросу США в Испании в пятницу был арестован Мастера, тогда как ордер на арест Осипова еще не выдан. В американском Минюсте не указывают, где может находиться сейчас россиянин.

Напомним, в апреле 2022 года по запросу министерства юстиции США испанские правоохранители задержали яхту Вексельберга Tango, которая находилась в порту Пальмы на Майорке. Американская сторона тогда указывала, что Tango подлежит конфискации из-за нарушения законов о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях.