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З приходом Маска Twitter покинули 80% співробітників – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 03:58
Ілюстративне фото Getty Images

Twitter звільнив близько 80% співробітників після того, як Ілон Маск придбав компанію.

Джерело: телеканал CNBC, який посилається на дані внутрішніх записів Twitter

Деталі: Як повідомляє CNBC, внутрішні записи показують, що Twitter втратив близько 80% своїх співробітників після того, як Маск очолив компанію.

За даними телеканалу, на сьогоднішній день в Twitter продовжують працювати близько 1,3 тис. осіб. До приходу Маска штат компанії нараховував близько 7,5 тис. співробітників.

Також повідомляється, що до роботи соціальної мережі Маск залучив близько 130 осіб з інших своїх компаній, включаючи Tesla, SpaceX і The Boring Co.

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Теми: Маскзвільнення
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