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С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 02:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
Иллюстративное фото Getty Images

Twitter сократил около 80% сотрудников после того, как Илон Маск приобрел компанию.

Источник: телеканал CNBC, который ссылается на данные внутренних записей Twitter

Детали: Как сообщает CNBC, внутренние записи показывают, что Twitter потерял около 80% своих сотрудников после того, как Маск возглавил компанию.

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По данным телеканала, на сегодняшний день в Twitter продолжают работать около 1,3 тыс. человек. До прихода Маска штат компании насчитывал около 7,5 тыс. сотрудников.

Также сообщается, что к работе социальной сети Маск привлек около 130 человек из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX и The Boring Co.

Темы: Маскувольнение
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