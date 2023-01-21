Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів

Французька делегація передала Харкову понад 180 генераторів, які купили французькі підприємці.

Джерело: пресслужба міської ради Харкова

Деталі: У мерії повідомили, що Харків з гуманітарною місією відвідала французька делегація. Делегати передали місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких приватних підприємців.

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Зазначається, що частину генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

20 січня міський голова Ігор Терехов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом, щоби подякувати французькому народу за підтримку Харкова.

Пряма мова Терехова: "Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто".