Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 04:59
Ігор Терехов і Бенжамен Роріг, фото з сайту мерії Харкова

Французька делегація передала Харкову понад 180 генераторів, які купили французькі підприємці.

Джерело: пресслужба міської ради Харкова

Деталі: У мерії повідомили, що Харків з гуманітарною місією відвідала французька делегація. Делегати передали місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких приватних підприємців.

Зазначається, що частину генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

20 січня міський голова Ігор Терехов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом, щоби подякувати французькому народу за підтримку Харкова.

Пряма мова Терехова: "Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто".

Теми: ХарківФранція
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб

фото, відео, оновленоДжонсон відвідав Бучу й Київ, зустрівся із Зеленським

Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Буданов відправляв Кірєєва на переговори з Росією, аби затягнути час

фотоЗатримання заступника міністра: НАБУ розповіло деталі схеми з генераторами

Усі новини...
Харків
Гвинтокрил, що розбився в Броварах, летів на Харківщину
Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти
"Феєрверки" в Харкові спричинили ракети російського "Смерча"
Останні новини
20:37
На Запорізькому напрямку росіяни намагалися просунутись, але їх відкинули – Сили оборони
20:18
Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc
20:11
Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту - генпрокурор
19:56
відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку
19:36
Ядерні погрози РФ є неприйнятними і суперечать міжнародному праву – глава МЗС Австрії
19:13
Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, влучили у школу – мер
18:59
У Конгресі США закликали відправити в Україну хоч один танк Abrams, щоб стимулювати Німеччину
18:34
Обмеження ціни на газ в ЄС може спричинити різкі зміни на ринку – ЗМІ
18:13
Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб
18:02
Кількість клопотань про притулок в ЄС зросла майже на 50%
Усі новини...