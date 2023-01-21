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Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 03:59
Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов
Игорь Терехов и Бенжамен Рориг, фото из сайта мэрии Харькова

Французская делегация передала Харькову более 180 генераторов, которые купили французские предприниматели.

Источник: пресс-служба городского совета Харькова

Детали: В мэрии сообщили, что Харьков с гуманитарной миссией посетила французская делегация. Делегаты передали городу 181 генератор, приобретенный за средства французских частных предпринимателей.

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Отмечается, что часть генераторов в ближайшее время передадут харьковским коммунальщикам, которые проводят аварийно-восстановительные работы.

20 января городской голова Игорь Терехов встретился с временным поверенным в делах посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом, чтобы поблагодарить французский народ за поддержку Харькова.

Прямая речь Терехова: "Мы очень благодарны за то, что сегодня вы снова спасаете Харьков, и мы это очень ценим. За последние 11 месяцев вы отправили тонны гуманитарной помощи и медикаментов для жителей города, а теперь делаете значительный вклад в преодоление энергетического кризиса, который возник в результате обстрелов российским агрессором. Надеюсь, что в будущем мы вместе будем восстанавливать наш город".

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Темы: ХарьковФранция
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