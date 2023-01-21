Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 05:58
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче, щоби представники чеченських силових підрозділів виконували суддівські функції на українських окупованих територіях, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Рамзан Кадиров опублікував 20 січня відеозапис групи чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному, і зазначив, що понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату – ред.) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.

Той факт, що чеченські кадії будуть включені до складу чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях".

Деталі: В інституті також припустили, що Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України. При цьому в ISW відзначили, що незалежних доказів наявності у Кадирова таких планів немає.

Основні висновки ISW за 20 січня:

  • Рамзан Кадиров продовжує подавати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на чітко виражених релігійних підставах, тим самим зміцнюючи свою репутацію та репутацію своєї владної бази.
  • ПВК "Вагнер", схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все більше проявляючи себе як паразитичне воєнізоване утворення.
  • Американська розвідка підтвердила суперництво між Міністерством оборони Росії і ПВК "Вагнер".
  • Прагнення Пригожина до юридичного визнання "Вагнера" може також спровокувати подальшу фракціоналізацію в російському уряді.
  • Кремль продовжує вдаватися до демонстративних публічних акцій, спрямованих на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.
  • Російські Telegram-джерела стверджують, що Путін відправив у відставку командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.
  • Кремль продовжує просувати інформаційні операції з погрозами ескалації через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку Заходу.
  • За повідомленнями, російські та українські війська продовжують наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
  • Окупанти продовжували наступальні операції по всій лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжують неправдиво стверджувати, що російські війська близькі до оточення Бахмута.
  • Російські війська в Запорізькій області, як і раніше, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні здобутки.
  • Російські чиновники та джерела продовжують вказувати на те, що мобілізаційні заходи тривають, незважаючи на численні заяви про те, що мобілізація офіційно завершилася.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КадировРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки

Зеленський заявив, що Україна може перемогти вже у 2023 році

Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

фото, відео, оновленоДжонсон відвідав Бучу й Київ, зустрівся із Зеленським

Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Усі новини...
Кадиров
"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
Кадиров каже, що почав готувати до війни в Україні місцевих священників
СБУ встановила кадировця, який керував каральними рейдами росіян на Луганщині
Останні новини
21:51
Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки
21:42
Літак Ryanair сів в Афінах у супроводі F-16 після повідомлення про бомбу
21:15
Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу – Зеленський
21:04
Зеленський заявив, що Україна може перемогти вже у 2023 році
20:41
Ердоган підтвердив, що вибори у Туреччині відбудуться на місяць раніше, ніж планувалося
20:37
На Запорізькому напрямку росіяни намагалися просунутись, але їх відкинули – Сили оборони
20:18
Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc
20:11
Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту - генпрокурор
19:56
відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку
19:36
Ядерні погрози РФ є неприйнятними і суперечать міжнародному праву – глава МЗС Австрії
Усі новини...