Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW

Глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче, щоби представники чеченських силових підрозділів виконували суддівські функції на українських окупованих територіях, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Рамзан Кадиров опублікував 20 січня відеозапис групи чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному, і зазначив, що понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату – ред.) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.

Той факт, що чеченські кадії будуть включені до складу чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях".

Деталі: В інституті також припустили, що Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України. При цьому в ISW відзначили, що незалежних доказів наявності у Кадирова таких планів немає.

Основні висновки ISW за 20 січня:

Рамзан Кадиров продовжує подавати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на чітко виражених релігійних підставах, тим самим зміцнюючи свою репутацію та репутацію своєї владної бази.

ПВК "Вагнер", схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все більше проявляючи себе як паразитичне воєнізоване утворення.

Американська розвідка підтвердила суперництво між Міністерством оборони Росії і ПВК "Вагнер".

Прагнення Пригожина до юридичного визнання "Вагнера" може також спровокувати подальшу фракціоналізацію в російському уряді.

Кремль продовжує вдаватися до демонстративних публічних акцій, спрямованих на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.

Російські Telegram-джерела стверджують, що Путін відправив у відставку командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.

Кремль продовжує просувати інформаційні операції з погрозами ескалації через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку Заходу.

За повідомленнями, російські та українські війська продовжують наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.

Окупанти продовжували наступальні операції по всій лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжують неправдиво стверджувати, що російські війська близькі до оточення Бахмута.

Російські війська в Запорізькій області, як і раніше, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні здобутки.

Російські чиновники та джерела продовжують вказувати на те, що мобілізаційні заходи тривають, незважаючи на численні заяви про те, що мобілізація офіційно завершилася.

Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.