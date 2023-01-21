Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW

Глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче, щоби представники чеченських силових підрозділів виконували суддівські функції на українських окупованих територіях, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Рамзан Кадиров опублікував 20 січня відеозапис групи чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному, і зазначив, що понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату – ред.) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.

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Той факт, що чеченські кадії будуть включені до складу чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях".

Деталі: В інституті також припустили, що Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України. При цьому в ISW відзначили, що незалежних доказів наявності у Кадирова таких планів немає.

Основні висновки ISW за 20 січня:

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