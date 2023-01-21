Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW
Глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче, щоби представники чеченських силових підрозділів виконували суддівські функції на українських окупованих територіях, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Дослівно: "Рамзан Кадиров опублікував 20 січня відеозапис групи чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному, і зазначив, що понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату – ред.) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.
Той факт, що чеченські кадії будуть включені до складу чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях".
Деталі: В інституті також припустили, що Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України. При цьому в ISW відзначили, що незалежних доказів наявності у Кадирова таких планів немає.
Основні висновки ISW за 20 січня:
- Рамзан Кадиров продовжує подавати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на чітко виражених релігійних підставах, тим самим зміцнюючи свою репутацію та репутацію своєї владної бази.
- ПВК "Вагнер", схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все більше проявляючи себе як паразитичне воєнізоване утворення.
- Американська розвідка підтвердила суперництво між Міністерством оборони Росії і ПВК "Вагнер".
- Прагнення Пригожина до юридичного визнання "Вагнера" може також спровокувати подальшу фракціоналізацію в російському уряді.
- Кремль продовжує вдаватися до демонстративних публічних акцій, спрямованих на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.
- Російські Telegram-джерела стверджують, що Путін відправив у відставку командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.
- Кремль продовжує просувати інформаційні операції з погрозами ескалації через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку Заходу.
- За повідомленнями, російські та українські війська продовжують наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
- Окупанти продовжували наступальні операції по всій лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжують неправдиво стверджувати, що російські війська близькі до оточення Бахмута.
- Російські війська в Запорізькій області, як і раніше, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні здобутки.
- Російські чиновники та джерела продовжують вказувати на те, що мобілізаційні заходи тривають, незважаючи на численні заяви про те, що мобілізація офіційно завершилася.
- Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.