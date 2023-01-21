Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях – ISW

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Рамзан Кадыров опубликовал 20 января видеозапись группы чеченских богословов, которые завершают обучение в Российском университете специального назначения в Грозном, и отметил, что более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата - ред.) и имамов планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украину.

Тот факт, что чеченские кадии будут включены в состав чеченских подразделений, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Кадии обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам, а их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях".

Детали: В институте также предположили, что Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины. При этом в ISW отметили, что независимых доказательств наличия у Кадырова таких планов нет.

Основные выводы ISW за 20 января:

Рамзан Кадыров продолжает подавать участие чеченских боевиков в войне в Украине на четко выраженных религиозных основаниях, тем самым укрепляя свою репутацию и репутацию своей властной базы.

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