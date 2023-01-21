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Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях – ISW

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 05:58
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Рамзан Кадыров опубликовал 20 января видеозапись группы чеченских богословов, которые завершают обучение в Российском университете специального назначения в Грозном, и отметил, что более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата - ред.) и имамов планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украину.

Тот факт, что чеченские кадии будут включены в состав чеченских подразделений, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Кадии обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам, а их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях".

Детали: В институте также предположили, что Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины. При этом в ISW отметили, что независимых доказательств наличия у Кадырова таких планов нет.

Основные выводы ISW за 20 января:

  • Рамзан Кадыров продолжает подавать участие чеченских боевиков в войне в Украине на четко выраженных религиозных основаниях, тем самым укрепляя свою репутацию и репутацию своей властной базы.
  • ЧВК "Вагнер", похоже, пытается представить себя как эффективную параллельную военную структуру, тем самым все больше проявляя себя как паразитическое военизированное образование.
  • Американская разведка подтвердила соперничество между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер".
  • Стремление Пригожина к юридическому признанию "Вагнера" может также спровоцировать дальнейшую фракционализацию в российском правительстве.
  • Кремль продолжает прибегать к демонстративным публичным акциям, направленным на создание информационных условий для затяжной войны в Украине.
  • Российские Telegram-источники утверждают, что Путин отправил в отставку командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, но эти сообщения остаются неподтвержденными.
  • Кремль продолжает продвигать информационные операции с угрозами эскалации из-за военной помощи Запада Украине, чтобы ослабить поддержку Запада.
  • По сообщениям, российские и украинские войска продолжают наступательные операции вблизи Сватово и Кременной.
  • Оккупанты продолжали наступательные операции по всей линии фронта в Донецкой области. Российские источники продолжают ложно утверждать, что российские войска близки к окружению Бахмута.
  • Российские войска в Запорожской области по-прежнему, вероятно, готовятся к оборонительной операции в долгосрочной перспективе, несмотря на недавние заявления о территориальных достижениях.
  • Российские чиновники и источники продолжают указывать на то, что мобилизационные мероприятия продолжаются, несмотря на многочисленные заявления о том, что мобилизация официально завершилась.
  • Российские чиновники и оккупационные власти продолжают депортировать украинских детей из оккупированной Украины в Россию.

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Темы: КадыровРосcиявойна
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