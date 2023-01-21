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Сили оборони відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів – зведення

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 06:21
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів – зведення
Танки ЗСУ, фото з Facebook Генштабу

20 січня Сили оборони України відбили атаки противника в районах 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Нікополя.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами збройних сил Російської Федерації, перекинутими до Республіки Білорусь, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У Генштабі повідомили, що українські захисники збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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