Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка

20 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Никополя.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Роздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Двуречная на Харьковщине".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил Российской Федерации, переброшенными в Республику Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крохмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площанка, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области и Антоновку и Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили 2 разведывательных БпЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.