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Окупанти переобладнують дитсадки під лікарні – Генштаб

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 07:47
Українські військові, ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Через великі втрати російські окупанти у Херсонській області переобладнують дитячі садки під шпиталі.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі".

Деталі: За даними Генштабу, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.  

У Генштабі також повідомили, що у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози Херсонської області замінено усіх лікарів, а у медзакладі тепер лікують лише особовий склад окупантів.

Подібна ситуація склалася у Каланчаку на Херсонщині, де місцевих лікарів звільнили, а на їхнє місце привезли медичний персонал із Криму, який надає послуги тільки російським військовим.

Теми: війнаокупаціяЗбройні силиРосія
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