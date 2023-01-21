Окупанти переобладнують дитсадки під лікарні – Генштаб

Через великі втрати російські окупанти у Херсонській області переобладнують дитячі садки під шпиталі.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі".

Деталі: За даними Генштабу, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.

У Генштабі також повідомили, що у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози Херсонської області замінено усіх лікарів, а у медзакладі тепер лікують лише особовий склад окупантів.

Подібна ситуація склалася у Каланчаку на Херсонщині, де місцевих лікарів звільнили, а на їхнє місце привезли медичний персонал із Криму, який надає послуги тільки російським військовим.