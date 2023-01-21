Оккупанты переоборудуют детсады под больницы – Генштаб

Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудуют детские сады под госпитали.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали".

Детали: По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Серогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.

Подобная ситуация сложилась в Каланчаке на Херсонщине, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.