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Оккупанты переоборудуют детсады под больницы – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 06:47
Оккупанты переоборудуют детсады под больницы – Генштаб
Украинские военные, иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудуют детские сады под госпитали.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали".

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Детали: По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области. 

В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Серогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.

Подобная ситуация сложилась в Каланчаке на Херсонщине, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.

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Темы: войнаоккупацияВооруженные силыРосcия
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