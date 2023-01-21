Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты переоборудуют детсады под больницы – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 07:47
Украинские военные, иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудуют детские сады под госпитали.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали".

Детали: По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области. 

В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Серогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.

Подобная ситуация сложилась в Каланчаке на Херсонщине, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.

Темы: войнаоккупацияВооруженные силыРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Германия не против, чтобы Польша передала танки "Leopard 2" Украине – глава МИД

Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги

Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc

видеоНачальника патрульной полиции Львовщины отстранили: подарил девушке пропуск

фото, видео, обновленоДжонсон посетил Бучу и Киев, встретился с Зеленским

Кабмин уволил заместителя министра, которого задержало НАБУ

Все новости...
война
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях – ISW
Из жизни каннибалов
Последние новости
23:34
Как в мире празднуют Китайский Новый год: легенды и традиции
22:54
Германия не против, чтобы Польша передала танки "Leopard 2" Украине – глава МИД
22:30
Зеленский: У нас нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить
22:19
фотоВ Нью-Йорке высадили 335 подсолнечников ко Дню Соборности в Украине
21:51
Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги
21:42
Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе
21:15
Военное руководство получило задание создать резервы личного состава – Зеленский
21:04
Зеленский заявил, что Украина может победить уже в 2023 году
20:41
Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось
20:37
На Запорожском направлении россияне пытались продвинуться, но их отбросили – Силы обороны
Все новости...