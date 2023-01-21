Авіація вдарила по чотирьох позиціях ЗРК росіян

За добу 20 січня українська авіація влучила по чотирьох позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Джерело: МВС

Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.

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Ще 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Тим часом противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів.