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Авіація вдарила по чотирьох позиціях ЗРК росіян

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 07:28
Авіація вдарила по чотирьох позиціях ЗРК росіян
ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

За добу 20 січня українська авіація влучила по чотирьох позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Джерело: МВС

Деталі: Уточнюється, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.

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Ще 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Тим часом противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. 

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Теми: авіавійна
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