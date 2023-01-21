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Авиация ударила по четырем позициям ЗРК россиян

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 07:28
Авиация ударила по четырем позициям ЗРК россиян
ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

За сутки 20 января украинская авиация попала по четырем позициям зенитных ракетных комплексов российских оккупантов.

Источник: МВД

Детали: Уточняется, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага.

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Еще 4 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Между тем противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. 

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Темы: авиавойна
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