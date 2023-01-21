Авиация ударила по четырем позициям ЗРК россиян
Суббота, 21 января 2023, 07:28
За сутки 20 января украинская авиация попала по четырем позициям зенитных ракетных комплексов российских оккупантов.
Источник: МВД
Детали: Уточняется, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага.
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Еще 4 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.
Между тем противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов.
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