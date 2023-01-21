ЗСУ вже "денацифікували" 120 тисяч російських окупантів
Субота, 21 січня 2023, 08:08
Ще 860 російських окупантів загинули на війні в Україні протягом доби 20 січня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 120160 (+860) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3140 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
- артилерійських систем – 2135 (+6) од,
- РСЗВ – 443 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 193 (+3).
Дані уточнюються.
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