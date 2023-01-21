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ЗСУ вже "денацифікували" 120 тисяч російських окупантів

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 08:08
ЗСУ вже денацифікували 120 тисяч російських окупантів
речі загарбників, фото генштабу

Ще 860 російських окупантів загинули на війні в Україні протягом доби 20 січня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 120160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) од,
  • РСЗВ – 443 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+3).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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