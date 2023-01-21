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ВСУ уже "денацифицировали" 120 тысяч российских оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 09:08
фото генштаба

Еще 860 российских оккупантов погибли на войне в Украине в течение суток 20 января.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 120160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков - 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2135 (+6) ед,
  • РСЗО - 443 (+1) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5),
  • крылатые ракеты - 749 (+0),
  • корабли / катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
  • специальная техника - 193 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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