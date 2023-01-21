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СБУ проводить заходи біля об’єктів критичної інфраструктури в Києві

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 09:03
СБУ проводить заходи біля об’єктів критичної інфраструктури в Києві
фото сбу

Служба безпеки, Нацполіція, Нацгвардія та ЗСУ проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що метою таких заходів є посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

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Силовики попереджають про можливе обмеження проходу та проїзду вулицями району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Структури планують оглянути території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Дослівно: "СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години".

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Теми: СБУКиїввійна
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