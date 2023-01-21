СБУ проводить заходи біля об’єктів критичної інфраструктури в Києві

Служба безпеки, Нацполіція, Нацгвардія та ЗСУ проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що метою таких заходів є посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Силовики попереджають про можливе обмеження проходу та проїзду вулицями району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Структури планують оглянути території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Дослівно: "СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години".