Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проводить заходи біля об’єктів критичної інфраструктури в Києві

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 10:03
фото сбу

Служба безпеки, Нацполіція, Нацгвардія та ЗСУ проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що метою таких заходів є посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Силовики попереджають про можливе обмеження проходу та проїзду вулицями району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Структури планують оглянути території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Дослівно: "СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СБУКиїввійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему

Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки

Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

фото, відео, оновленоДжонсон відвідав Бучу й Київ, зустрівся із Зеленським

Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала подругу дружини Стремоусова, яка оселилась в Бучанському районі
Затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по Дніпру
СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони РФ в Україну
Останні новини
01:45
Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
00:58
Зеленський: IRIS-T – хороша система, нам би їх побільше
00:40
ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена
00:27
Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему
23:34
Як у світі святкують Китайський Новий рік: легенди та традиції
22:54
Німеччина не проти, щоб Польща передала танки "Leopard 2" Україні – глава МЗС
22:30
Зеленський: У нас немає іншого шансу зберегти державу, крім як перемогти
22:19
фотоУ Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні
21:51
Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки
21:42
Літак Ryanair сів в Афінах у супроводі F-16 після повідомлення про бомбу
Усі новини...