Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проводит мероприятия возле объектов критической инфраструктуры в Киеве

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 10:03

Служба безопасности, Нацполиция, Нацгвардия и ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что целью таких мероприятий является усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Силовики предупреждают о возможном ограничении прохода и проезда по улицам района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Структуры планируют осмотреть территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Дословно: "СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУКиеввойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Когда у России тысяча танков, переданные нам 10-50 не решат проблему

Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги

Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc

видеоНачальника патрульной полиции Львовщины отстранили: подарил девушке пропуск

фото, видео, обновленоДжонсон посетил Бучу и Киев, встретился с Зеленским

Кабмин уволил заместителя министра, которого задержало НАБУ

Все новости...
СБУ
СБУ задержала подругу жены Стремоусова, которая поселилась в Бучанском районе
Задержаны семь предателей, которые корректировали ракетные удары по Днепру
СБУ задержала экс-сотрудников Укрзализныци, которые помогли перебросить эшелоны РФ в Украину
Последние новости
01:45
Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия – СМИ
00:58
Зеленский: IRIS-T – хорошая система, нам бы их побольше
00:40
СМИ сообщили, кто станет следующим руководителем аппарата администрации Байдена
00:27
Зеленский: Когда у России тысяча танков, переданные нам 10-50 не решат проблему
23:34
Как в мире празднуют Китайский Новый год: легенды и традиции
22:54
Германия не против, чтобы Польша передала танки "Leopard 2" Украине – глава МИД
22:30
Зеленский: У нас нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить
22:19
фотоВ Нью-Йорке высадили 335 подсолнечников ко Дню Соборности в Украине
21:51
Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги
21:42
Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе
Все новости...