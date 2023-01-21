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СБУ проводит мероприятия возле объектов критической инфраструктуры в Киеве

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 09:03
СБУ проводит мероприятия возле объектов критической инфраструктуры в Киеве

Служба безопасности, Нацполиция, Нацгвардия и ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что целью таких мероприятий является усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

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Силовики предупреждают о возможном ограничении прохода и проезда по улицам района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Структуры планируют осмотреть территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Дословно: "СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа".

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Темы: СБУКиеввойна
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