Росіяни за добу обстріляли 8 українських областей – ОВА

Російські окупанти протягом 20 січня обстріляли 8 українських областей, є загиблі та поранені.

Джерело: звіт регіонів

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина: вчора протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів. По Білопільській громаді ворог бив із мінометів, по Есманській — теж вогонь із мінометів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці — без обстрілів.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Полтавка, Білогір'я, Новоандріївка, Затишшя, Степове, Плавні, Кам'янське, Оріхів, Залізничне, Преображенка, Новопокровка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Степове, Малі Щербаки

Надійшло 18 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

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Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Без жертв. Є руйнування. Деталі з’ясовуються.

Харківщина: ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів ворог обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти. Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району, де зранку були зафіксовані "прильоти" по приватному будинку. Внаслідок обстрілів загинула жінка 60 років. Поранень зазнали 45-річна жінка та 7-річна дівчинка. Вчора у Вовчанську внаслідок обстрілів поранено одну людину, у Куп'янському районі — одну людину.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Площанки і Червонопопівки. На Куп’янському напрямку обстрілів з російських танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Новоселівського та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів Новоєгорівку, Макіївку, Невське, Площанку, Голикове, Червонопопівку, Кремінну і Діброву.

Донеччина: вночі — ракетний обстріл, загоряння в Костянтинівській громаді, с.Білокузьминівка. Пошкоджено будівлю дитсадка. Інші дані щодо пошкоджень та руйнувань встановлюються. Ввечері — обстріл з РСЗВ "Град" Торецька та Нью-Йорк, пошкоджені багатоквартирні будинки. Ввечері і вночі — кілька обстрілів Курахового та околиць с.Веселий Гай. Пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків, теплові мережі, приватний садовий будинок, мережі газопроводу середнього тиску, пряме влучання в торгівельний павільйон, приватні авто.

Внаслідок нічного обстрілу є прямі влучання в приватні житлові будинки, після чого відбулось розгоряння приватного житлового сектору, пошкоджені високовольтні лінії. Авдіївська ВА: вночі — обстріл з РСЗВ "ГРАД" з боку російських окупаційних військ, влучання снарядів в КП "АТТУ" та автобази. На ранок — артобстріл м.Авдіївка, влучання по Авдіївському ПТУ#43 та вул.Поштовій. Інформація щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих встановлюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, на ранок активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного та Первомайського. Поблизу Бахмута та Соледара ситуація незмінно напружена. За добу на Донеччині: 3 загиблих, 4 поранених.

Миколаївщина: вчора зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, окупанти вкотре обстріляли Антонівку та Херсон. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Новодмитрівка Бериславського району: підірвався на міні чоловік, йому відірвало ногу.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Через влучання ворожого снаряду загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували. Обійшлася без потерпілих. Нерозірвані російські касетні боєприпаси виявили поліцейські у школі Посад-Покровського на Херсонщині. Їх знищили методом контрольованого вибуху. Крім того, вибухотехніки Нацполіції вилучили 172 вибухонебезпечні предмети, знищили – 88. За добу через удари російських військ поранення дістали 2 людини. Ще 2 підірвалися на мінах.