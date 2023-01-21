Россияне за сутки обстреляли 8 украинских областей - ОВА

Российские оккупанты в течение 20 января обстреляли 8 украинских областей, есть погибшие и раненые.

Источник: отчет регионов

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Сумщина: вчера в течение дня россияне обстреляли две пограничные громады и нанесли по ним 27 ударов. По Белопольской громаде враг бил из минометов, по Эсманской - тоже огонь из минометов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ночью и утром - без обстрелов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Полтавка, Белогорье, Новоандреевка, Затишье, Степное, Плавни, Каменское, Орехов, Железнодорожное, Преображенка, Новопокровка, Новоданиловка, Чаривне, Малая Токмачка, Малиновка, Щербаки, Шевченко, Степное, Малые Щербаки

Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Противник усиливает режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде. Без жертв. Есть разрушения. Детали выясняются.

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Харьковщина: враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов враг обстреливал Волчанск, Купянск, Стрелечу, Вильчу, Огирцево и другие населенные пункты. Больше всего от обстрелов пострадал г. Волчанск Чугуевского района, где утром были зафиксированы "прилеты" по частному дому. В результате обстрелов погибла женщина 60 лет. Ранения получили 45-летняя женщина и 7-летняя девочка. Вчера в Волчанске в результате обстрелов ранен один человек, в Купянском районе - один человек.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Площанки и Червонопоповки. На Купянском направлении обстрелам из российских танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств Новоегоровку, Макеевку, Невское, Площанку, Голиково, Червонопоповку, Кременную и Диброву.

Донецкая область: ночью - ракетный обстрел, возгорание в Константиновской громаде, с.Белокузьминовка. Повреждено здание детсада. Другие данные о повреждениях и разрушениях устанавливаются. Вечером - обстрел из РСЗО "Град" Торецка и Нью-Йорк, повреждены многоквартирные дома. Вечером и ночью - несколько обстрелов Курахово и окрестностей с.Веселый Гай. Повреждены 6 многоквартирных жилых домов, тепловые сети, частный садовый дом, сети газопровода среднего давления, прямое попадание в торговый павильон, частные авто.

В результате ночного обстрела есть прямые попадания в частные жилые дома, после чего произошло возгорание частного жилого сектора, повреждены высоковольтные линии. Авдеевская ВА: ночью - обстрел из РСЗО "ГРАД" со стороны российских оккупационных войск, попадание снарядов в КП "АТТУ" и автобазы. На утро - артобстрел г.Авдеевка, попадание по Авдеевскому ПТУ #43 и ул.Почтовой. Информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших устанавливается. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, на утро активизация штурмовых действий на направлениях Красногоровки, Веселого, Водяного и Первомайского. Вблизи Бахмута и Соледара ситуация неизменно напряженная. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 4 раненых.

Николаевская область: вчера утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, оккупанты в очередной раз обстреляли Антоновку и Херсон. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Новодмитровка Бериславского района: подорвался на мине мужчина, ему оторвало ногу.

Россияне атаковали Днепровский район Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда загорелся частный дом. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Неразорвавшиеся российские кассетные боеприпасы обнаружили полицейские в школе Посад-Покровского на Херсонщине. Их уничтожили методом контролируемого взрыва. Кроме того, взрывотехники Нацполиции изъяли 172 взрывоопасных предмета, уничтожили - 88. За сутки из-за ударов российских войск ранения получили 2 человека. Еще 2 подорвались на минах.