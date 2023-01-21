Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Сумщині – ОВА
Субота, 21 січня 2023, 12:57
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон в Сумській області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Джерело: Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Російська ДРГ знову спробувала перетнути кордон на Сумщині.
Учора (20 січня — ред.), близько 5 години ранку, група з шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади.
Наші військові відкрили вогонь, ворог втік".
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