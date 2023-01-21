Российская ДРГ пыталась перейти границу на Сумщине - ОВА
Суббота, 21 января 2023, 11:57
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в Сумской области, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине.
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Вчера (20 января - ред.), около 5 часов утра, группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ к Юнаковской общине.
Наши военные открыли огонь, враг убежал".
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