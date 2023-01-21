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Российская ДРГ пыталась перейти границу на Сумщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 11:57
Российская ДРГ пыталась перейти границу на Сумщине - ОВА
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ОК ЮГ

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в Сумской области, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине.

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Вчера (20 января - ред.), около 5 часов утра, группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ к Юнаковской общине.

Наши военные открыли огонь, враг убежал".

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Темы: Сумская областьРосcиявойна
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