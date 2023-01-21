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"Дайте дозвіл хоча б іншим": німецькі політики критикують зволікання з танками для України

"Європейська правда"Субота, 21 січня 2023, 13:56

Німеччина не змогла продемонструвати рішучу підтримку Україні, відклавши рішення про відправку бойових танків.

Про це заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала поразки. Принаймні, було б правильно дати дозвіл нашим партнерам", - сказала вона, маючи на увазі бажання таких країн, як Польща, постачати танки Leopard в Україну.

Штрак-Ціммерманн, яка входить до коаліційної партії "Вільні демократи", зазначила, що комунікація канцлера Олафа Шольца з питання постачання танків була "катастрофою".

З одного боку, Німеччина масово підтримує Україну, але відсутність рішення про постачання бойових танків створює інше враження, додала вона. Політик сказала, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, посміявся б над нерішучістю Німеччини.

Родеріх Кізеветтер, експерт із закордонних справ правоцентристської Християнсько-демократичної партії, заявив про серйозну зовнішньополітичну шкоду для Німеччини через відсутність рішення.

"Німеччина зробила ведмежу послугу Україні та своєму майбутньому становищу", - сказав він.

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Кізеветтер сказав, що був вражений тим, що Берлін лише щойно наказав провести інвентаризацію танків у Бундесвері, заявивши, що робити це через рік після початку війни Росії в Україні було "соромно і страшно".

Робін Вагенер, політик Партії зелених і голова німецько-української парламентської групи, погодився, що інвентаризація танків була "запізнілою", але "правильним кроком".

Рольф Мютценіх, лідер парламентської фракції соціал-демократів, заявив, що необхідно діяти в унісон зі Сполученими Штатами.

"Важливо, щоб ми завжди робили важливі кроки разом. "Разом" означає, перш за все, разом зі Сполученими Штатами", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Теми: Німеччиназброявійна
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