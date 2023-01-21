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"Дайте разрешение хотя бы другим": немецкие политики критикуют промедление с танками для Украины

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 13:56

Германия не смогла продемонстрировать решительную поддержку Украине, отложив решение об отправке танков.

Об этом заявила председатель оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, потерпела поражение. По крайней мере, было бы правильно дать разрешение нашим партнерам", - сказала она, имея в виду желание таких стран, как Польша, поставлять танки Leopard в Украину.

Штрак-Циммерманн, которая входит в коалиционную партию "Свободные демократы", отметила, что коммуникация канцлера Олафа Шольца по вопросу поставки танков была "катастрофой".

С одной стороны, Германия массово поддерживает Украину, но отсутствие решения о поставках боевых танков создает другое впечатление, добавила она. Политик сказала, что президент России Владимир Путин, вероятно, посмеялся бы над нерешительностью Германии.

Родерих Кизеветтер, эксперт по иностранным делам правоцентристской Христианско-демократической партии, заявил о серьезном внешнеполитическом ущербе для Германии из-за отсутствия решения.

"Германия оказала медвежью услугу Украине и своему будущему положению", - сказал он.

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Кизеветтер сказал, что был поражен тем, что Берлин только что приказал провести инвентаризацию танков в Бундесвере, заявив, что делать это через год после начала войны России в Украине было "стыдно и страшно".

Робин Вагенер, политик Партии зеленых и председатель немецко-украинской парламентской группы, согласился, что инвентаризация танков была "запоздалой", но "правильным шагом".

Рольф Мютцених, лидер парламентской фракции социал-демократов, заявил, что необходимо действовать в унисон с Соединенными Штатами.

"Важно, чтобы мы всегда делали важные шаги вместе. "Вместе" означает, прежде всего, вместе с Соединенными Штатами", - сказал он.

Напомним, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Темы: Германияоружиевойна
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