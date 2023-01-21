Напад Росії змінив ставлення до СРСР половини українців – соціологія

Половина українців змінила ставлення до Радянського союзу після нападу Росії на Україну.

Джерело: фонд "Демократичні ініціативи"

Дослівно: "Трохи більше половини українців відзначають, що напад Росії на України став для них стимулом переосмислити радянське минуле.

Попри те, що це суб’єктивна оцінка, попередні питання показали суттєву зміну у громадській думці щодо історичної пам’яті порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення".

Деталі: 52,8% українців сказали, що їхнє ставлення до СРСР змінилося, майже 35% – не змінилося.

Довідково: Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.