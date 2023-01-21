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Напад Росії змінив ставлення до СРСР половини українців – соціологія

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 13:59

Половина українців змінила ставлення до Радянського союзу після нападу Росії на Україну.

Джерело: фонд "Демократичні ініціативи"

Дослівно: "Трохи більше половини українців відзначають, що напад Росії на України став для них стимулом переосмислити радянське минуле.

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Попри те, що це суб’єктивна оцінка, попередні питання показали суттєву зміну у громадській думці щодо історичної пам’яті порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення".

Деталі: 52,8% українців сказали, що їхнє ставлення до СРСР змінилося, майже 35% – не змінилося.

 

Довідково: Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.  

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Теми: СРСРсоціологіявійнаРосія
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