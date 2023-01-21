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Нападение России изменило отношение к СССР половины украинцев - социология

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 14:59

Половина украинцев изменила отношение к Советскому союзу после нападения России на Украину.

Источник: фонд "Демократические инициативы"

Дословно: "Чуть больше половины украинцев отмечают, что нападение России на Украину стало для них стимулом переосмыслить советское прошлое.

Несмотря на то, что это субъективная оценка, предыдущие вопросы показали существенное изменение в общественном мнении относительно исторической памяти по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения".

Детали: 52,8% украинцев сказали, что их отношение к СССР изменилось, почти 35% - не изменилось.

 

Справочно: Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.  

Темы: СССРсоциологиявойнаРосcия
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