Дивом вижив: Росіяни поранили 17-річного хлопця на Сумщині

Внаслідок обстрілу росіянами села Студенок на Сумщині у суботу постраждав 17-річний хлопець.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Сьогодні близько 13ї годин ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району.

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Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів.

Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив – його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні".

Деталі: Живицький додав, що наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.