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Дивом вижив: Росіяни поранили 17-річного хлопця на Сумщині

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 16:34
село Студенок на Сумщині, Google maps

Внаслідок обстрілу росіянами села Студенок на Сумщині у суботу постраждав 17-річний хлопець.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Сьогодні близько 13ї годин ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району.

Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів.

Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив – його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні".

Деталі: Живицький додав, що наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.

Теми: Сумська областьвійна
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