Чудом выжил: Россияне ранили 17-летнего парня на Сумщине

В результате обстрела россиянами села Студенок на Сумщине в субботу пострадал 17-летний парень.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня около 13 часов враг начал вести огонь по территории Есманьской общины Шосткинского района.

Россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле домов местных жителей.

Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы".

Детали: Живицкий добавил, что сейчас жизни парня уже ничего не угрожает.