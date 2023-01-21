Чудом выжил: Россияне ранили 17-летнего парня на Сумщине

В результате обстрела россиянами села Студенок на Сумщине в субботу пострадал 17-летний парень.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня около 13 часов враг начал вести огонь по территории Есманьской общины Шосткинского района.

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Россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле домов местных жителей.

Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы".

Детали: Живицкий добавил, что сейчас жизни парня уже ничего не угрожает.