Додон лякає втягненням Молдови у "війну НАТО з Росією"

Колишній президент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон назвав "небезпечною" заяву президентки Маї Санду про те, що в уряді через агресію РФ проти України розмірковують над переглядом нейтрального статусу країни.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон побачив у заяві Маї Санду ознаки того, що вона "діє за наказами заокеанських господарів", буцімто всупереч інтересам та суверенітету країни.

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"Наші громадяни хочуть збереження нейтралітету і миру, про що свідчать численні соцопитування, і вони ніколи не погодяться стати гарматним м’ясом для НАТО у війні проти Росії", - заявив Додон.

В адміністрації Маї Санду поки не відповіли на його слова.

Нагадаємо, днями Санду в інтерв’ю Politico на запитання про можливість вступу Молдови до НАТО сказала, що в уряді Молдови йде дискусія про те, наскільки країна спроможна сама захистити себе і чи варто було би стати членом більшого безпекового альянсу. "Якщо ми у якийсь момент як нація вирішимо, що треба змінити нейтральний статус, це має відбутися демократичним шляхом", - зазначила Мая Санду.

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Молдова, за її конституцією, є нейтральною країною, але співпрацює з Альянсом, зокрема шляхом участі в миротворчих силах у частково визнаному Косові. У грудні 2022 представник країни вперше взяв участь у грудневому засіданні НАТО в Бухаресті.

Зазначимо, що зараз більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу до НАТО.