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Додон пугает втягиванием Молдовы в "войну НАТО с Россией"

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 16:15
Додон пугает втягиванием Молдовы в войну НАТО с Россией
Игорь Додон, фото Getty Images

Бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон назвал "опасным" заявление президента Майи Санду о том, что в правительстве из-за агрессии РФ против Украины размышляют над пересмотром нейтрального статуса страны.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон увидел в заявлении Майи Санду признаки того, что она "действует по приказам заокеанских хозяев", якобы вопреки интересам и суверенитету страны. 

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"Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют многочисленные соцопросы, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в войне против России", - заявил Додон.

В администрации Майи Санду пока не ответили на его слова. 

Напомним, на днях Санду в интервью Politico на вопрос о возможности вступления Молдовы в НАТО сказала, что в правительстве Молдовы идет дискуссия о том, насколько страна способна сама защитить себя и стоит ли стать членом большего альянса. "Если мы в какой-то момент как нация решим, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти демократическим путем", - отметила Майя Санду.

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Молдова согласно конституции является нейтральной страной, но сотрудничает с Альянсом, в частности путем участия в миротворческих силах в частично признанном Косово. В декабре 2022 года представитель страны впервые принял участие в декабрьском заседании НАТО в Бухаресте.

Отметим, что сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления в НАТО.

Темы: МолдоваРосcия
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