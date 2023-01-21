Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах – джерела

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 18:21
НАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах – джерела

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Джерело: співрозмовники УП серед правоохоронців та у Кабміні

Деталі: Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Реклама:

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.

Оновлено: Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

Довідка: На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

Теми: МінінфраструктуриНАБУгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Мінінфраструктури
Кубраков: Не можемо підтвердити заяву РФ про огляд судна, але сам факт спекуляцій є порушенням
Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури Пивоварського
Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: