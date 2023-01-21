НАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах – джерела

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Джерело: співрозмовники УП серед правоохоронців та у Кабміні

Деталі: Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.

Оновлено: Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

Довідка: На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.