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НАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 18:21
НАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

НАБУ провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Источник: собеседники УП среди правоохранителей и в Кабмине

Детали: Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

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Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.

Обновлено: Позже источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.

Справка: В начале ноября Кабинет министров назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

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Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

Темы: МининфраструктурыНАБУденьги
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