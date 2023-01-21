Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб "не створювати хибних вражень" - ЗМІ

У Міністерстві оборони Німеччини не поспішали проводити інвентаризацію наявних танків Leopard, з міркувань, аби не створювати додаткових очікувань та тиску на уряд щодо їхньої передачі Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Під час восьмої зустрічі формату "Рамштайн" стало відомо, що новий міністр оборони Боріс Пісторіус доручив перевірити ситуацію з наявними у Німеччини "Леопардами". Після цього в обговореннях лунало здивування, чому таке розпорядження віддається лише зараз, через майже рік повномасштабної війни Росії проти України, та через такий час дискусій довкола надання Україні західних танків.

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Журналісти Business Insider дізналися від кількох джерел у Міністерстві оборони, що попередня міністерка Крістіне Ламбрехт нібито дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу Leopard 1 і Leopard 2 tanks. Можливими причинами цього називають прагнення не створювати додаткового тиску на уряд Олафа Шольца щодо потенційного постачання танків - з міркувань, що якби з’ясувалося, що Бундесвер рахує повністю боєздатні машини, то це могли би інтерпретувати як готовність надати їх.

Business Insider у п’ятницю надіслали Крістіне Ламбрехт запит на коментар щодо цієї інформації, але ще не отримали відповіді.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане". При цьому, у Шольца заперечили, що нібито висували умовою надання Україні німецьких танків те, що США у такому разі теж мають надати свої танки Abrams.

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Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні "Леопардів" іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні.