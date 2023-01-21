Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

В Министерстве обороны Германии умышленно не спешили проводить инвентаризацию имеющихся танков Leopard, из соображений, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем материале Business Insider.

На фоне восьмой встречи формата "Рамштайн" стало известно, что новый министр обороны Борис Писториус поручил проверить ситуацию с имеющимися у Германии "Леопардами". После этого в обсуждениях звучало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, спустя почти год полномасштабной войны России против Украины, и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков.

Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что предыдущий министр Кристине Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся в Бундесвере Leopard 1 и Leopard 2. Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что Бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их.

Business Insider в пятницу направили Кристине Ламбрехт запрос на комментарий по поводу этой информации, но еще не получили ответа.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит". При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.