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Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 19:05
Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы не создавать ложных впечатлений - СМИ
Кристине Ламбрехт, фото Getty Images

В Министерстве обороны Германии умышленно не спешили проводить инвентаризацию имеющихся танков Leopard, из соображений, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем материале Business Insider.

На фоне восьмой встречи формата "Рамштайн" стало известно, что новый министр обороны Борис Писториус поручил проверить ситуацию с имеющимися у Германии "Леопардами". После этого в обсуждениях звучало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, спустя почти год полномасштабной войны России против Украины, и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков. 

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Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что предыдущий министр Кристине Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся в Бундесвере Leopard 1 и Leopard 2. Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что Бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их. 

Business Insider в пятницу направили Кристине Ламбрехт запрос на комментарий по поводу этой информации, но еще не получили ответа.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит". При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

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Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

Темы: Германия
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