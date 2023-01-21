Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 20:05
Кристине Ламбрехт, фото Getty Images

В Министерстве обороны Германии умышленно не спешили проводить инвентаризацию имеющихся танков Leopard, из соображений, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем материале Business Insider.

На фоне восьмой встречи формата "Рамштайн" стало известно, что новый министр обороны Борис Писториус поручил проверить ситуацию с имеющимися у Германии "Леопардами". После этого в обсуждениях звучало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, спустя почти год полномасштабной войны России против Украины, и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков. 

Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что предыдущий министр Кристине Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся в Бундесвере Leopard 1 и Leopard 2. Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что Бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их. 

Business Insider в пятницу направили Кристине Ламбрехт запрос на комментарий по поводу этой информации, но еще не получили ответа.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит". При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Кабмине готовят перестановки – источники

фотоВ России ПВО уже установили на Валдае: будет защищать резиденцию Путина — СМИ

Арахамия анонсировал "активные посадки" уже весной

СМИ сообщили, кто станет следующим руководителем аппарата администрации Байдена

Зеленский: Когда у России тысяча танков, переданные нам 10-50 не решат проблему

Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги

Все новости...
Германия
"Дайте разрешение хотя бы другим": немецкие политики критикуют промедление с танками для Украины
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
"Освободите леопардов!": в Берлине сотни людей требуют предоставить танки Украине
Последние новости
10:55
В Беларуси ночью на Мозырском НПЗ произошел пожар
10:48
Рогозин заявил, что из космоса увидел, чем по нему стреляли, и готовит "возмезлие"
10:40
Посол Украины о новом вето Венгрии: у ЕС есть красные линии, которые нельзя переходить
10:39
Оккупанты поливают огнем Авдеевку, возле Бахмута и Соледара активные бои – ОВА
10:27
Нефть начинает неделю со снижения, но ожидается рост цен из-за спроса в Китае
10:09
В Кабмине готовят перестановки – источники
10:08
фотоВ России ПВО уже установили на Валдае: будет защищать резиденцию Путина — СМИ
09:51
Британская разведка рассказала, как воспринимают "наведение порядка" в армии с приходом Герасимова
09:49
Глава Вооруженных сил Норвегии: 180 тысяч россиян погибли или были ранены в Украине
09:30
Следующий "Рамштайн" будет в феврале – Резников
Все новости...